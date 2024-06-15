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Анонсирован бюджетный смартфон Vivo Y28 4G с ярким экраном и большой батареей

На этой неделе компания Vivo анонсировала бюджетный смартфон Y28 4G. Производитель оценил устройство в $ 199 (~ 17,7 тысячи рублей).

Девайс оснащён 6,68-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1608 x 720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью в 1000 нит. Гаджет работает на процессоре MediaTek Helio G85 и под управлением операционной системы Android 14 с установленной фирменной прошивкой Funtouch OS 14.

Ко всему прочему, смартфон получил аккумулятор ёмкостью 6000 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 44 Вт. Что касается камер, то спереди установлена 50-МП основной объектив, а сзади — 2-МП датчик глубины для портретной съёмки.

На данный момент Vivo Y28 4G доступен для покупки только на территории Сингапура. Дата выхода на мировом рынке пока не раскрывается.