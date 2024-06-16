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Сборы мультфильма «Гарфилд» в мировом прокате превысили $ 200 млн

Сборы мультфильма «Гарфилд» в мировом прокате превысили $ 200 млн
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16 июня стало известно, что сборы мультфильма «Гарфилд» в мировом прокате превысили $ 200 млн. В районе $ 80 млн от данной суммы принесли кинотеатры США. Для достижения подобной планки анимационной ленте понадобилось три с половиной недели.

«Гарфилд» уже заработал в три раза больше, чем было затрачено на его производство, — создание «Гарфилда» обошлось в $ 60 млн. Теперь картина полностью окупилась и начала приносить своим авторам из Sony исключительно прибыль.

Перезапуск «Гарфилда» рассказывает историю бродячего кота, которого подбирает и выхаживает молодой человек по имени Джон. Лента посвящена в том числе отцу кота по имени Вик, роль которого исполнил Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво»). Самого кота озвучил Крис Пратт.

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