Звезда «Дивергента» Майлз Теллер сыграет в ремейке «Офицера и джентльмена»

Журналисты издания Deadline сообщили, что звезда «Дивергента» Майлз Теллер сыграет в ремейке фильма «Офицер и джентльмен» Тейлора Хэкфорда. Актёру досталась главная роль — курсанта военного училища по имени Зак Мэйо.

Оригинальная лента вышла в 1982 году. Она рассказывает о Заке Мэйо, который после трёх месяцев муштры начинает понимать, что такое армейская дисциплина. За это время он сталкивается с жёстким сержантом Фоули и влюбляется в местную девушку, но пытается обуздать свои чувства, чтобы не связывать себя узами брака.

Продюсером проекта выступает Темпл Хилл, а сценаристом — Дана Фокс. Режиссёр для ремейка пока не был назначен. Производством картины занимается кинокомпания Paramount Pictures.

Полный актёрский состав, сроки и дата выхода ремейка «Офицера и джентльмена» пока не раскрываются.