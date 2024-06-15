Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Дивергента» Майлз Теллер сыграет в ремейке «Офицера и джентльмена»

Звезда «Дивергента» Майлз Теллер сыграет в ремейке «Офицера и джентльмена»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты издания Deadline сообщили, что звезда «Дивергента» Майлз Теллер сыграет в ремейке фильма «Офицер и джентльмен» Тейлора Хэкфорда. Актёру досталась главная роль — курсанта военного училища по имени Зак Мэйо.

Оригинальная лента вышла в 1982 году. Она рассказывает о Заке Мэйо, который после трёх месяцев муштры начинает понимать, что такое армейская дисциплина. За это время он сталкивается с жёстким сержантом Фоули и влюбляется в местную девушку, но пытается обуздать свои чувства, чтобы не связывать себя узами брака.

Продюсером проекта выступает Темпл Хилл, а сценаристом — Дана Фокс. Режиссёр для ремейка пока не был назначен. Производством картины занимается кинокомпания Paramount Pictures.

Полный актёрский состав, сроки и дата выхода ремейка «Офицера и джентльмена» пока не раскрываются.

Материалы по теме
Перезапуск «Горца» с Генри Кавиллом выйдет в 2026 году — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android