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«Будто они повторили за Россией!»: депутат Госдумы — об Олимпийских киберспортивных играх

«Будто они повторили за Россией!»: депутат Госдумы — об Олимпийских киберспортивных играх
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На этой неделе исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) объявил о рассмотрении создания Олимпийских киберспортивных игр. Теперь данную новость прокомментировал депутат Госдумы Светлана Журова.

В разговоре с корреспондентом издания Legalbet.gg чиновница заявила, что после проведения «Игр будущего» возникает ощущение, будто МОК повторяет данную инициативу вслед за Россией.

Это напрашивалось! Было понятно, что что-то подобное будет. Но мы-то опередили их, потому что наши «Игры будущего» проходят в том формате, который и должен был быть Олимпийским форматом — сочетание спорта и игр. А теперь они это сделать не могут, потому что будет получаться, будто они повторили за Россией! Мы всё это придумали, сделали и провели.

Следующий фиджитал-чемпионат «Игры будущего» пройдёт в 2025 году в Объединённых Арабских Эмиратах.

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