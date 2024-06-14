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Второй и третий сезоны «Игры в кальмара» снимали вместе

Второй и третий сезоны «Игры в кальмара» снимали вместе
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Журналисты корейского издания OSEN рассказали в своём новом репортаже, что Netflix снимала второй и третий сезоны «Игры в кальмара» вместе. Весь процесс занял 11 месяцев — недавно компания завершила съёмки продолжений. Скорее всего, это позволит Netflix выпустить их с минимальным перерывом.

Премьера второго сезона шоу состоится уже в декабре этого года, однако точная дата выхода пока не раскрывается. Никаких деталей триквела ещё неизвестно.

Продолжение расскажет историю главного героя, который планирует отомстить создателям реалити-шоу после победы в нём. Во втором сезоне также сыграют Кон Ю («Поезд в Пусан»), Кан Ха-ныль («Молодые копы») и другие актёры.

Первый сезон «Игры в кальмара» стал настоящим хитом по всему миру: за первые 28 дней ленту суммарно смотрели в течение 1,65 млрд часов.

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