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«Я лучший в мире»: игрок Falcons по «Доте» поднял 14000 MMR — его «потроллил» чемпион Инта

«Я лучший в мире»: игрок Falcons по «Доте» поднял 14000 MMR — его «потроллил» чемпион Инта
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Игрок Team Falcons Аммар ATF аль-Ассаф достиг отметки 14 тыс. MMR в матчмейкинге Dota 2. Об этом киберспортсмен сообщил в социальных сетях.

ATF стал вторым человеком в истории «Доты», которому покорилась данная отметка рейтинга. Первым игроком, который смог поднять 14 тыс. MMR, был керри Entity Алимжан watson Исламбеков. Аммар, на данный момент удерживающий первую строчку в европейском матчмейкинге, прокомментировал своё достижение:

Я лучший в мире. Лучший из всех, кто когда-либо было и когда-либо будет. Я — ATF.

На пост представителя Team Falcons отреагировал бывший профессиональный игрок и чемпион The International 2015 Питер ppd Дагер. По мнению экс-киберспортсмена, «лучшим» себя может называть только тот, кто побеждал на главном турнире в Dota 2:

Странно, что-то я не вижу твоего имени на «Аегисе».
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