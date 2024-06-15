«Мы готовы врываться на тир-1 сцену»: тренер NAVI — о составе по Dota 2

Тренер состава Natus Vincere по Dota 2 Виталий Sword_Art Петкин в интервью для социальных сетей клуба высказался о текущей игровой форме своей команды.

Украинский специалист считает, что его коллектив способен проявить себя на высочайшем уровне:

Мы уже закрыли много дырок, которые обычно возникают у новых команд. А так, у нас очень опытные игроки. Я думаю, что мы находимся в хорошей форме. Мы готовы врываться на тир-1 сцену. Однако у нас всё ещё есть внутриигровые проблемы, в частности командные, которые надо решить.

Также наставник «рождённых побеждать» прокомментировал перспективы изменений в составе в случае, если команда неудачно выступит в отборочных к The International 2024:

Если говорить об изменениях состава, на данный момент мы об этом вообще не думаем. У нас в команде всё хорошо, все довольны друг другом. Мы понимаем, что проигрываем только из-за наших командных ошибок. Но мы с ними разберёмся.

Команда Natus Vincere уступила в финале закрытых восточноевропейских квалификаций к Riyadh Masters 2024 по Dota 2 российской Virtus.pro. Что касается отборочных на The International 2024, сейчас «рождённые побеждать» находятся в полуфинале верхней сетки, в то время как VP оказалась в одном шаге от вылета с турнира.