Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мы готовы врываться на тир-1 сцену»: тренер NAVI — о составе по Dota 2

«Мы готовы врываться на тир-1 сцену»: тренер NAVI — о составе по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер состава Natus Vincere по Dota 2 Виталий Sword_Art Петкин в интервью для социальных сетей клуба высказался о текущей игровой форме своей команды.

Украинский специалист считает, что его коллектив способен проявить себя на высочайшем уровне:

Мы уже закрыли много дырок, которые обычно возникают у новых команд. А так, у нас очень опытные игроки. Я думаю, что мы находимся в хорошей форме. Мы готовы врываться на тир-1 сцену. Однако у нас всё ещё есть внутриигровые проблемы, в частности командные, которые надо решить.

Также наставник «рождённых побеждать» прокомментировал перспективы изменений в составе в случае, если команда неудачно выступит в отборочных к The International 2024:

Если говорить об изменениях состава, на данный момент мы об этом вообще не думаем. У нас в команде всё хорошо, все довольны друг другом. Мы понимаем, что проигрываем только из-за наших командных ошибок. Но мы с ними разберёмся.

Команда Natus Vincere уступила в финале закрытых восточноевропейских квалификаций к Riyadh Masters 2024 по Dota 2 российской Virtus.pro. Что касается отборочных на The International 2024, сейчас «рождённые побеждать» находятся в полуфинале верхней сетки, в то время как VP оказалась в одном шаге от вылета с турнира.

Материалы по теме
Virtus.pro проиграла дебютный матч команде Соло в отборочных к The International по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android