В России начали поиск разработчика отечественной игровой консоли

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Журналисты издания РБК сообщили, что Минпромторг начал поиск разработчика для отечественной игровой консоли по поручению Владимира Путина. Представители ведомства уже ведут переговоры с заинтересованными в проекте сторонами, однако их имена не раскрываются.

Пресс-служба министерства отметила, что в России уже созданы необходимые сервисы для операционной и облачной доставки игр, а также программ: VK Play, МТС Fog Play и «Плюс Гейминг».

Указанные платформы позволяют российским и иностранным правообладателям осуществлять публикацию видеоигр для их распространения среди пользователей, а также обеспечивают удалённое использование видеоигр на различных платформах.

По мнению опрошенных изданием экспертов, подобный проект будет сложно окупить. Помимо проблемы дорогостоящего железа, разработчикам также будет необходимо сделать удобный сервис и адаптировать большое число игр под будущую консоль.

Сроки и дата выхода отечественной игровой консоли на рынок пока неизвестна.