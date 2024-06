Новые враги, босс и оружие — вышел геймплей аддона Shadow of the Erdtree для Elden Ring

На этой неделе стримеры на канале Red Bull Gaming провели трансляцию, в ходе которой поиграли в ещё не вышедший аддон Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Ведущие показали исследование локаций, новые виды оружия, врагов и сражение с боссом Божественным зверем.

Напомним, первые обзоры дополнения появятся 18 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Red Bull Gaming. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Shadow of the Erdtree будет первым и единственным дополнением для культовой Elden Ring от авторов Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice. Его действие развернётся в Стране теней, наполненной тайнами, опасными подземельями и новыми врагами, оружием и снаряжением.

Релиз Shadow of the Erdtree состоится уже 20 июня на ПК и консолях. В российском Steam проект обойдётся в 2399 рублей.

Новые скриншоты

Фото: Bandai Namco

Фото: Bandai Namco

Фото: Bandai Namco

Фото: Bandai Namco