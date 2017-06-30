Виталий Волочай: низкий уровень игры — проблема тех, у кого этот уровень высокий

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай высказался по поводу формата квалификации и оценил матчи отборочного этапа.

«Я тут за два дня прочитал огромное количество интервью и комментариев о том, что, мол, квалификации ужасные и просто всё очень плохо и так дальше нельзя.

Бла-бла-бла. Квалы, как всегда, были классными. Восемь дней веселухи, из которых последние пять — как всегда супермарафон — подарили очень много крутых эмоций. А то, что где-то там «очень низкий уровень игры», — это, пожалуй, проблемы тех, у кого этот уровень высокий, или тех, у кого 98 зрителей на стриме.

Мне квалы запомнились, конечно же, матчем Вега-Империя, борьбой Фейслесс за выход из группы и их вылетом после матча с немотивированной командой, великолепным стартом Фанника и его М19, переигровками в Америке, которые длились до 6 утра по местному времени и после которых DC не просто попали в плей-офф, а вышли на Интернешнл.

Они запомнились попаданием сразу двух команд из открытых квалификаций на главный турнир года. В каждом регионе в плей-офф вышел хотя бы один коллектив из открытых квал. И это очень круто. Execration красавчики, Planet Dog и их история — это вообще нечто!

Квалы запомнились рыбками, комментированием Хвоста (мне с ним очень понравилось работать), великолепным СПАРТАКОМ, нервами из-за Нави, суперматчами от TNC и Secret, чистой победой Империи», — написал Волочай в своём Telegram-канале.

В сообщении он также затронул статистику зрительской аудитории у RuHub и конкурентов. По его словам, на квалификациях к The International 7 процентное соотношение было 99% в пользу RuHub, а доля в 1% относилась ко всем остальным.

«По-настоящему свой уровень в сравнении с конкурентами мы (а точнее вы) можем оценивать только на квалификациях, ибо здесь все в равных условиях», — заключил Волочай.

Ранее сотрудники студии вещания RuHub и SLTV высказали отношение к формату отборочных на главный турнир года. Виктор «KotHunt» Волков и Владимир «Maelstorm» Кузьминов считают, что Valve необходимо увеличить количество дней на квалификации, а Мария «Inverno» Гунина советует всем привыкнуть к текущему порядку.

«Хватит проводить по 300 матчей за 4 дня!» Комментаторы – об отборах на TI7

Неудавшийся праздник доты. 5 проблем квалификаций на The International