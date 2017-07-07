Valve объявила даты проведения группового этапа The International 7

Компания Valve анонсировала даты проведения групповой стадии The International 7 по Dota 2. Первый этап соревнований пройдёт со 2 по 5 августа.



На групповой стадии 18 участников турнира будут разделены на две группы. Внутри них команды сыграют друг с другом по кругу. Два коллектива, занявших последнее место в своей девятке, покинут соревнования. Остальные будут распределены в сетке плей-офф.



Основная стадия The International 7 состоится с 7 по 12 августа. Соревнования примет «Ки-Арена» в Сиэтле. На сегодня призовой фонд чемпионата составляет более $ 20 млн. Он будет пополняться вплоть до окончания турнира.