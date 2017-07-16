Ли «Chaser» Сонг Хьюн покинул состав Team Dignitas по LoL

Команда Team Dignitas заменила лесника состава по League of Legends Ли «Chaser» Сонг Хьюна. Его место занял Ли «Shrimp» Бьенг Хун, который ранее являлся запасным игроком коллектива. Об этом сообщается на официальном сайте команды.



Chaser выступает на профессиональной сцене с 2013 года. За время своей карьеры он сменил несколько коллективов, среди которых Incredible Miracle, Longzhu Gaming и другие. С конца 2016 года он начал выступать за Team Dignitas, в составе которых занял шестое место в первом сезоне NA LCS 2017.



Ли «Shrimp» Бьенг Хун стал профессиональным игроком в 2015 году. Он побывал в составах NRG, Apex Gaming и Team Cost и Detonation Gaming. Среди достижений можно отметить первое место в NACS Spring 2016 и второе мето на 2017 LJL Spring.



Состав Team Dignitas по LoL:



— Ким «Ssumday» Чан Хо

— Лэ Йонг «Keane» Жанг

— Бенджамин «LOD» ДеМанк

— Терри «BiG» Чонг

— Джонни «Altec» Рю

— Эдриан «Adrian» Ма

— Ли «Shrimp» Бьенг Хун