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Шон «Day9» Плотт стал ведущим основной стадии The International 7

22 июля 2017, суббота. 08:20. Киберспорт

На официальном сайте The International 7 появился список комментаторов, аналитиков и журналистов, которые будут освещать турнир на официальных трансляциях. Всего в команду вошли 28 человек.

Также Valve представила новых ведущих англоязычной студии. На групповом этапе хостом выступит Алекс «Machine» Ричардсон, ранее участвовавший в освещении мэйджоров. Основную стадию турнира будет вести Шон «Day9» Плотт, известный игрок в Starcraft 2, который сейчас занимается созданием совместного шоу с Кевином «Purge» Годецом.

В англоязычной студии в качестве аналитиков будут участвовать Питер «PPD» Дагер, Пер Андерс Олссон «Pajkatt» Нильсен, Йоаким «Akke» Актералл и Хенрик «AdmiralBulldog» Анберг. Также чемпионат будет освещать Йорен «Sheever» ван дер Хайн. По её словам, TI7 пройдёт во время перерыва в её лечении от рака.

Особый резонанс в англоязычном сообществе вызвало отсутствие в списке комментаторов Дакоты «KotlGuy» Кокса и Гранта «GrandGrant» Харриса. По мнению сотрудников разных студий, они заслужили право освещать The International.

The International 7 по Dota 2 пройдёт со 2 по 12 августа в Сиэтле. Призовой фонд соревнований составит более $ 21 млн.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2 The International 2017
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