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«Прощайте, наш король»: Элайджа Вуд отреагировал на смерть актёра Бернарда Хилла

«Прощайте, наш король»: Элайджа Вуд отреагировал на смерть актёра Бернарда Хилла
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На днях стало известно, что из жизни ушёл актёр Бернард Хилл. Зрителям он наиболее известен ролями короля Теодена во «Властелине колец» Питера Джексона и капитана Эдварда Смита в «Титанике» Джеймса Кэмерона.

На смерть Хилла отреагировал Элайджа Вуд, который сыграл вместе с ним во «Властелине колец» — артист исполнил роль Фродо.

Прощайте, наш друг, наш король Бернард Хилл. Мы никогда вас не забудем. «Ибо у него было доброе сердце и он был великим королём и сдержал свои клятвы. И он вышел из тени навстречу последнему светлому утру».

За свою карьеру Бернард Хилл снялся более чем в 100 фильмах, сериалах и шоу, среди которых «Царь скорпионов», «Готика», «Призрак и Тьма», «Ширли Валентайн», «Отсчёт утопленников», «Франклин» и множество других.

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