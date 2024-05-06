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Сценарий фильма «Каскадёры 2» уже написан

Сценарий фильма «Каскадёры 2» уже написан
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В недавнем интервью актёр Райан Гослинг рассказал, что у создателей боевика «Каскадёры» уже готов сценарий для второй части. Но, как это обычно бывает, появление сиквела зависит от того, насколько тепло примут оригинал.

По словам Гослинга, создатели ленты и актёрский состав надеются, что фильм понравится аудитории.

Мы просто надеемся, что людям настолько понравится этот фильм, что мы сможем продолжать рассказывать истории этих персонажей.

Сюжет ленты расскажет о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди, которая параллельно снимает свой первый фильм в карьере.

Картина вышла во всём мире 3 мая. Дата выхода боевика «Каскадёры» в кинотеатрах России пока не раскрывается.

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