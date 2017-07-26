Алексей «j4» Липай: вижу Virtus.pro в топ-4 The Intertnational 2017

Игрок команды HellRaisers по Dota 2 Алексей «j4» Липай рассказал в интервью, как состоялся переход в новую организацию, а также оценил шансы СНГ команд на The International 2017.

«Ещё во время квалификаций со мной связался представитель организации и сообщил об интересе к нашему составу. После отборов же перешли к более предметному разговору. Изначально склонялись к другим вариантам, но подкупило желание организации идти на компромисс и контакт. Как нам кажется, обе стороны заинтересованы в долгосрочном и плодотворном сотрудничестве.



Virtus.pro очень сильны сейчас, вижу их в топ-4, а там уже всё зависит от многих факторов. Могут побороться за чемпионство», — рассказал Липай.

j4 в составе Planet Dog прошёл на The International 2017 через европейскую квалификацию. Позднее состав команды подписала организация HellRaisers.