Aruhito: я не в лучшей форме, потому что не играю в последнее время

Бывший игрок ФК «Оренбург» по FIFA Кирилл «Aruhito» Ординарцев рассказал о причинах своего неудачного выступления на турнире Ural Geek Camp.

«Я не в лучшей форме, так как не играю в последнее время. Плюс сложный перелёт. Четыре часа добирались на машине с Антоном Клёновым. В итоге не удалось нормально поспать. У Антона получается с этим бороться. У меня нет», — рассказал Ординарцев.

Ural Geek Camp — турнир, который проходит в рамках первого Уральского фестиваля технологий Ural Geek Camp 2017. Призовой фонд соревнований составляет 20 тыс. руб. и планшет iPad.