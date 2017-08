Team Liquid стала чемпионом The International 7

Team Liquid стала победителем The International 7. Европейская команда в гранд-финале турнира обыграла китайский коллектив Newbee со счетом 3:0. Выигрыш Team Liquid составил более $10,8 млн.



Серебряные призеры чемпионата заработали почти $4 млн. Третью строчку заняла китайская команда LGD. Forever Young, которая заработала $2,5 млн.



СНГ-регион на The International 7 представляли две команды. Team Empire заняла 7-8-е место, а Virtus.pro остановилась на 5-6-ой строчке. Оба состава уступили Team Liquid по ходу плей-офф турнира.



Team Liquid получила прямое приглашение на TI7. На первой стадии команда заняла первую строчку в группе, одержав в 13 из 16-ти матчей. В плей-офф Liquid стартовала с поражения от Invictus Gaming, но затем в нижней сетке подряд обыграла Team Secret, Team Empire, Virtus.pro, LGD, и LGD. Forever Young.



Турнир The International 7 прошел в Сиэтле. Общий призовой фонд чемпионата составил более $24,6 млн.