Российский киберфутболист Андрей «Timon» Гурьев покинул чемпионат мира по FIFA, проиграв в четвертьфинале итальянцу Даниэлю «IcePrinsipe» Паолуччи с общим счётом 2:6 в серии из двух игр.

Первый матч закончился победой российского игрока со счётом 2:1, во втором матче представитель киберспортивной организации Gambit Esports уступил итальянцу всухую со счётом 0:5.

Андрей «Timon» Гурьев вошёл в число 16 лучших киберфутболистов мира. 16 августа он вышел в плей-офф с четвёртой строчки турнирной таблицы второй группы дивизиона PlayStation. Итальянец Даниэль «IcePrinsipe» Паолуччи занял первое место в своей группе с пятью победами и двумя встречами вничью.

Игры чемпионата FIFA Interactive World Cup 2017 проходят в Лондоне с 16 по 18 августа. Во второй игровой день проводятся матчи четвертьфинала и полуфинала, финал соревнований состоится 18 августа. Победитель турнира получит $ 200 тыс. и приглашение на церемонию награждения ежегодной футбольной премии «Золотой мяч». Специально для российской аудитории игры чемпионата транслируются в прямом эфире телеканала Game Show и на странице в Twitch.tv.