VP, Na'Vi, OG и Team Secret сыграют в отборах к ESL One Hamburg

Организаторы Турнира ESL One Hamburg 2017 по Dota 2 представили список команд, приглашенных в закрытые квалификации к турниру. Отборы пройдут с 21 по 24 сентября.



В число участников квалификации в СНГ вошли Natus Vincere, Virtus.pro, Team Empire и другие коллективы. За путевку на турнир от европейского региона в числе 12 команд сыграют OG и Team Secret. В Америке в отборах примут участие Evil Geniuses и Digital Chaos.



Последние квоты в региональной квалификации займут команды, одержавшие победы в открытых отборах. Они пройдут 16 и 17 сентября.



ESL One Hamburg 2017 станет первым мэйджор по Dota 2 в новом сезоне. LAN-финал пройдет с 28 по 29 октября на Барклейкард-Арене в Гамбурге. Призовой фонд составит $ 1 млн.



Европа:

OG

Hellraisers

Saksa Stack

PENTA Sports

Team Secret

mousesports

Let’s Do it

Team Tuho

+ 4 команды из открытой квалификации



СНГ:

Virtus.pro

Team Spirit

M19

Effect

Team Empire

Vega Squadron

Natus Vincere

Gambit Esports

+ 4 команды из открытой квалификации



Северная Америка:

Evil Geniuses

compLexity

The Dire

Team Leviathan

Digital Chaos

VG J.Storm

WheelWhreck

Team Phoenix

+ 4 команды из открытой квалификации



Южная Америка:

STARS -Sports

Midas Club Elite

Luccini

Furia Jovem

Digital Chaos SA

Mad Kings

Infamous

Team Unknown

+ 4 команды из открытой квалификации



Юго-Восточная Азия:

TNC Pro Team

Fnatic

Mineski

Fire Dragoon

Execration

HappyFeet

Clutch Gamers

WG.Unity

+ 4 команды из открытой квалификации



Китай:

Invictus Gaming

iG.V

Vici Gaming

FTD

LGD

LGD.FY

VG.J

EHOME

+ 4 команды из открытой квалификации