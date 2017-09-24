OG сыграет против Team Secret в финале квалификации StarLadder i-League

OG вышла в гранд-финал квалификации StarLadder i-League Invitational в Европе. В финале нижней сетки европейская команда одержала победу над поляками из Team Kinguin.



В финале отборов OG встретится с Team Secret. Заключительный матч квалификации состоится 23 сентября после окончания гранд-финала на ESL One Hamburg, где также принимает участие состав Клемента Puppey Иванова.



StarLadder i-League Invitational пройдёт с 12 по 15 октября в Киеве. На чемпионате 8 команд разыграют $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.