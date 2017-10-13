Blizzard подала в суд за нарушение авторских прав

Компания Blizzard подала в суд на разработчиков мобильной игры Heroes of Warfare из-за схожести с шутером Overwatch. Предположительно, разработчики пренебрегли интеллектуальной собственностью компании и нарушили закон о конкуренции.



Проект китайской студии во многом схож с игрой Overwatch. Образы героев аналогичны персонажам шутера, а некоторые элементы локаций практически скопированы. Также можно заметить схожесть интерфейса.

Это уже не первый конфликт компании с китайскими разработчиками. Blizzard выиграла дело против Unico Interactive, которая выпустила клон популярной карточной игры Hearthstone. Разработчика обязали выплатить компенсацию в размере $ 1,6 млн.