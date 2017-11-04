Макс qojqva Брокер стал игроком Digital Chaos

Макс qojqva Брокер стал игроком состава Digital Chaos по Dota 2. Анонс появился на аккаунте организации в «Твиттере».

27 октября Абед Abed Юсоп покинул Digital Chaos. Дэвид MoonMeander Тан на своём стриме заявил, что руководство команды планировало заменить Abed на Bryle, однако вскоре Bryle отказался выступать за состав из-за учёбы и нежелания переезжать в другую страну. Вместо него Digital Chaos взяла на испытательный срок Макса qojqva Брокера.

Прошлой командой qojqva была Tuho. Вместе с ней игрок занял второе место на квалификациях ROG MASTERS 2017 и World Cyber Arena 2017.