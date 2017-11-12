Fnatic стала победителем квалификации DOTA Summit 8

Fnatic выступит на турнире DOTA Summit 8. В финале квалификации в Юго-Восточной Азии команда обыграла Mineski со счётом 3:2.

Ранее приглашение на турнир получила OG. OpTic Gaming стала чемпионом King's Cup: America и завоевала право выступить на соревнованиях. Оставшиеся места будут разыграны на квалификациях в Европе, Северной Америке, Южной Америке, СНГ и Китае.

DOTA Summit 8 пройдёт с 13 по 17 декабря в Лос-Анджелесе (США). Призовой фонд турнира составляет $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.