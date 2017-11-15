Издание The Esports Observer опубликовало данные по просмотрам ESL One Hamburg 2017 по Dota 2. Согласно статистике, турнир посмотрели более 25 млн уникальных зрителей. В сравнении с ESL One Frankfurt 2016 рост аудитории составил 250%.
Чемпионат проходил на стадионе Barclaycard Arena в Гамбурге. Вживую за турниром ежедневно наблюдали около 10 тыс. человек. Генеральный менеджер стадиона Стив Швенгленкс заявил, что заинтересован в долгосрочной сделке с ESL.
ESL One Hamburg стал первым мэйджором в новом турнирном сезоне от Valve. Победу на чемпионате одержала команда Virtus.pro, обыграв в финале Team Secret со счётом 2:1. Состав из СНГ заработал $ 500 тыс. и 750 рейтинговых очков.
Капитан команды Алексей Solo Березин стал MVP турнира и получил автомобиль от Mercedes-Benz стоимостью $ 50 тыс.
ESL One Hamburg посмотрели более 25 млн человек
Издание The Esports Observer опубликовало данные по просмотрам ESL One Hamburg 2017 по Dota 2. Согласно статистике, турнир посмотрели более 25 млн уникальных зрителей. В сравнении с ESL One Frankfurt 2016 рост аудитории составил 250%.