PaiN Gaming позвали на ESL One Hamburg

PaiN Gaming выступит на ESL One Hamburg. Первый состав бразильской организации получил приглашение от организаторов турнира и подтвердил свое участие.

Ранее инвайты достались Virtus.pro, Evil Geniuses, Team Secret, Mineski, Ninjas in Pyjamas и Forward Gaming. В будущем организаторы назовут еще одного участника, который посетит соревнования в Германии.

Четыре другие команды определятся по результатам региональных отборочных в Китае, Европе, Юго-Восточной Азии и Северной Америке.

ESL One Hamburg состоится 23-28 октября. Матчи плей-офф примет «Барклейкард Арена». 12 команд поборются за призовой фонд в $ 300 тыс.