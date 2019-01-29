Роман Дворянкин: мы обеспокоены тем, что происходит с Artifact

Генеральный менеджер команды Virtus.pro Роман Дворянкин выразил опасения касательно будущего карточной игры Artifact от студии Valve. Он переживает, что у игры нет перспектив.



«Мы обеспокоены тем, что происходит, такая ситуация нас, безусловно, не устраивает. Мы в контакте с Valve и обсуждаем перспективы игры. Наш подход к присутствию в дисциплинах очень прозрачный — последние несколько лет мы заходим в те игры, которые кажутся нам перспективными, оцениваем результаты. Если они нас не устраивают, мы эти игры покидаем», — рассказал Дворянкин порталу Cybersport.ru.



Команда Virtus.pro объявила об открытии состава по Artifact до релиза проекта. На текущий момент под эгидой организации выступают три киберпортсмена — Олжас Naiman Батырбеков, Мария harleen Кобзарь и Артём DrHippi Кравец.



Что касается игры, то после релиза Artifact получил положительные отзывы от критиков, но крайне негативные от пользователей. На портале Metacritic ККИ набрала всего 2,1 балла из 10. За два месяца количество активных игроков серьёзно сократилось. Пиковая суточная аудитория снизилась примерно в 30 раз: в день релиза была достигнута отметка в 60 тыс. одновременных игроков, но после 28 января пиковый онлайн не превышал 2 тыс. пользователей.