Valve отменила штраф The Pango по DPC-баллам

Компания Valve вернула рейтинговые очки Dota Pro Circuit команде The Pango. Об этом сообщил портал Cybersport.ru. По итогам The Chongqing Major киберспортсмены получили 75 рейтинговых баллов.



Valve так ответила на претензии организации по начислению очков. Team Liquid также сохранила полный состав рейтинговых баллов. Будут ли разработчики менять штраф в отношении TNC Predator, пока неизвестно.



Ранее The Pango выразила недовольство подходом Valve к штрафам команд. Разработчики отняли часть очков у The Pango, но не наложили штраф на выступление Team Liquid, несмотря на выступление со стенд-ином.



The Pango заняла 13—16-е место на The Chongqing Major. Игроки заработали $ 10 тыс. и 75 баллов DPC.