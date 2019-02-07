На турнире IEM Season XIII — Katowice Major 2019 не будет бесплатных контейнеров

Популярный комментатор по CS:GO и тренер команды pro100 Арсений cen9 Триноженко рассказал об особенностях зрительского пропуска чемпионата IEM Season XIII — Katowice Major 2019.



По словам Триноженко, в отличие от предыдущих турниров, в Катовице не будет бесплатных кейсов. Теперь для их получения необходимо приобрести зрительский пропуск и выполнить ряд заданий. Всего можно заработать не более трёх сундуков.

Ранее Valve добавила в игру зрительский пропуск, а также наклейки с символикой команд и автографами игроков в честь приближающегося мэйджора IEM Season XIII — Katowice Major 2019. Турнир пройдёт с 13 февраля по 3 марта 2019 года в Катовице (Польша). На турнире сыграют 24 команды. Они поборются за призовой фонд в размере $ 1 млн.