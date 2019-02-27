Virtus.pro попрощалась с Harleen и DrHippi

Киберспортивная организация Virtus.pro сократила подразделение по Artifact. Команду покинули Мария Harleen Кобзарь и Артём DrHippi Кравец. Олжас Naiman Батырбеков продолжит представлять клуб на турнирах.

В заявлении генеральный менеджер Роман Дворянкин объяснил решение медленным развитием дисциплины. При этом в клубе не хотят отказываться от Artifact полностью, поскольку рассчитывают «на улучшение ситуации».

Последнее обновление для Artifact вышло в январе 2019 года. Оно изменило стоимость некоторых предметов и исправило ошибки. Ранее Valve неоднократно говорила о намерении провести чемпионат по карточной игре с крупным призовым фондом. Победителю гарантировали миллион долларов.

Virtus.pro открыла подразделение по Artifact в июне 2018 года.