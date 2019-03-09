Ричард Гарфилд: мы не удивились увольнению из Valve — для этого был ряд причин

Геймдизайнер карточных игр MTG и Artifact Ричард Гарфилд рассказал порталу Artibuff о причинах ухода из Valve. Он заявил, что для увольнения был целый ряд причин, но главное — необходимость ускорить работу.



«Мы не сильно удивились, когда нас уволили. Запуск был очень непростым. Мы были в восторге от игры и считали, что это хороший продукт. Но позже стало ясно, что сделать игру такой, какой её видим мы, будет нелегко.



Увольнение было логичным по целому ряду причин, но когда игра уже вышла, то наиболее критичным стал временной фактор. Необходимо было быстро принимать решения.



Мы со Скаффом Элиасом сохраняем оптимизм по поводу качества игры. Мы предложили текущим разработчикам наши отзывы и советы на безвозмездной основе. Нам просто хотелось бы, чтобы игра развивалась по тому пути, который мы видим. Нам понравилось работать с Valve, и меня впечатлило неустанное внимание к качеству игры», — рассказал Гарфилд.



Artifact вышла 28 ноября 2018 года. В первые дни после релиза пиковый онлайн игры превысил 60 тысяч человек, но начал быстро снижаться. С начала февраля 2019 года одновременное количество игроков ни разу не превысило 2 тысяч человек.