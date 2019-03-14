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Фернандо Алонсо собрал команду киберспортивных гонщиков

Фернандо Алонсо собрал команду киберспортивных гонщиков
Киберспорт / Другие игры

Испанский автогонщик Фернандо Алонсо совместно с компанией Logitech собрал киберспортивную команду FARacing Esports, специализирующуюся на виртуальных гонках. Об этом он сообщил в «Твиттере». В состав вошли семь игроков.

За его организацию будут выступать Джейми Чедвик, Диего Руилоба, Сян Гао, Мэтт Мэлоун, Александр Дорниден, Ибрагим Алмубарак и Кристиан Кветневски. Они будут соревноваться в различных чемпионатах по iRacing, Project Cars, Gran Turismo и других дисциплинах.

Это не первая попытка Алонсо создать киберспортивную команду. Ранее он собрал состав вместе с организацией G2 Esports. Спустя год G2 распустила состав по гоночным симуляторам.

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