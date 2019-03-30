Valve: мы пересмотрим дизайн, экономику и другие аспекты Artifact

Компания Valve рассказала о планах по развитию карточной игры Artifact. Разработчики заявили, что их надежды по старту проекта не оправдались, но в ближайшее время они намерены серьёзно переработать игру.



«После выпуска мы внимательно наблюдали за взаимодействием пользователей с игрой и собирали мнения. Стало ясно, что у игры множество глубоко укоренившихся проблем, которые не решит наша первоначальная стратегия, направленная на выпуск новых функций и карт. Считаем, что вместо этого потребуется предпринять более радикальные меры: пересмотреть дизайн, экономику, социальные аспекты игры и многое другое.



В ближайшем будущем мы сосредоточимся на решении основных проблем вместо выпуска обновлений. Полагаем, процесс развития и экспериментов займёт значительное время, но нам не терпится взяться за дело. Мы сообщим, как только будем готовы», — сообщается в блоге игры в Steam.



Artifact вышла 28 ноября 2019 года. По данным сервиса Steamcharts, максимальный онлайн пользователей на старте составил более 60 тыс., но в марте 2019 года пиковое число игроков не превышало 900 человек.