Alliance и Team Singularity встретятся в европейской квалификации майнора

Определились пары первого раунда отборочных на OGA Dota PIT Minor 2019 в Европе.

The Final Tribe сыграет с Freelancers (микс Александра ComeWithMe Красунеску), SexyAsF (стак Гиоргоса SsaSpartan Гианнокопулоса) — с Goblin Legs (состав Пету Peksu Ваатайнена), Ninjas in Pyjamas — с Kingdra (команда Мориса KheZu Гутмана), а Alliance — с Team Singularity.

Фото: liquipedia.net.

Матчи состоятся 5 апреля и будут транслироваться группами в 17:00, 20:00 и 23:00 мск. В тот же день определятся финалисты «виннеров», которые сразятся за первый слот на майноре. Проигравшие команды отправятся в нижнюю сетку.

Завершатся отборочные 7 апреля, где в финале «лузеров» определится ещё один участник OGA Dota PIT Minor 2019.