Идан Magical Варданян: когда вернётся SoNNeikO, мы будем играть лучше

Игрок Natus Vincere по Dota 2 Идан Magical Варданян рассказал журналистам командного портала об игре без Акбара SoNNeikO Бутаева. По его мнению после опыта с другим игроком, каждый участник состава стал вносить свою лепту в игру.



«Без Акбара мы почувствовали небольшую пустоту, так как он очень много говорит об игре. Мы стали ощущать некое отсутствие движения, словно мы играем непонятно для чего, без какого-либо плана. После этого мы поняли, что нам нужно каждому как-то включаться в игру и вносить свой вклад. Акбар — стопроцентный лидер, очень уверенный. У Миши же другой принцип общения с людьми, более осторожный такой.



В итоге каждый стал участвовать и предлагать варианты: теперь не кто-то говорит, а мы делаем. Сейчас, когда вернётся SoNNeikO, мы станем своеобразным балансом в команде: если замолчит Акбар, теперь мы предложим какие-то варианты. Его отсутствие сильно повлияло на нас, и когда мы снова вместе соберёмся, то станет лучше», — рассказал Варданян.



Акбар SoNNeikO Бутаев пропустил два турнира из-за проблем со здоровьем. Во время отсутствия его заменил Михаил Misha Агатов. Вместе с ним команда заняла 7-8-е место на GG.Bet Birmingham Invitational и третье место на ESL One Mumbai 2019.

