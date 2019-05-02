Epic Games приобрела студию-разработчика Rocket League

Студия Psyonix войдёт в структуру компании Epic Games. Об этом разработчики объявили на официальном сайте. Сумма сделки не раскрывается. Её должны закрыть в мае-июне 2019 года.

Создатели Rocket League уверяют, что для сообщества и самой игры ничего не изменится. Как и раньше, продукт будет поддерживаться на всех платформах, в том числе и Steam. Издатели помогут в его продвижении на глобальном рынке и развитии киберспортивной составляющей.

Как утверждает The Verge, игра появится в Epic Games Store до конца 2019 года, после чего пропадёт из магазина Valve. Однако владельцы сохранят доступ к Rocket League и будут получать все необходимые обновления, дополнения и прочий цифровой контент.

Psyonix и Epic Games уже не в первый раз работают вместе. Ранее сотрудники студии участвовали в создании Unreal Tournament 2004 и Gears of War.