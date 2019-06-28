Valve добавила в Dota Underlords озвучку для 11 персонажей

Разработчики Dota Underlords выпустили очередное обновление. В нём студия добавила озвучку для 11 персонажей и внесла небольшие корректировки в игровой баланс.



Список изменений Dota Underlords:

Улучшена производительность на всех платформах;

Добавлена озвучка для 11 персонажей;

Альянс рыцарей: уменьшено базовое снижение урона с -15, -25, -35 до -15, -20, -30.

Basher: исправлена ошибка со срабатыванием предмета.

Kunkka: радиус применения способности Корабль-призрак уменьшен с 2, 3, 4 до 2, 2, 3.

Альянс рыцарей: дополнительное снижение урона, действующее рядом с другим рыцарем, уменьшено c -20, -25, -30 до -15, -20, -25.

Medusa: снижение урона у дополнительных стрел Split Shot изменено c -40, -30, -20 до -40.

Blight Stone: исправлено суммирование эффекта при каждом ударе.

Полный список изменений можно изучить на сайте игры.