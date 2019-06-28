Valve добавила в Dota Underlords озвучку для 11 персонажей
Разработчики Dota Underlords выпустили очередное обновление. В нём студия добавила озвучку для 11 персонажей и внесла небольшие корректировки в игровой баланс.
Список изменений Dota Underlords:
- Улучшена производительность на всех платформах;
- Добавлена озвучка для 11 персонажей;
- Альянс рыцарей: уменьшено базовое снижение урона с -15, -25, -35 до -15, -20, -30.
- Basher: исправлена ошибка со срабатыванием предмета.
- Kunkka: радиус применения способности Корабль-призрак уменьшен с 2, 3, 4 до 2, 2, 3.
- Альянс рыцарей: дополнительное снижение урона, действующее рядом с другим рыцарем, уменьшено c -20, -25, -30 до -15, -20, -25.
- Medusa: снижение урона у дополнительных стрел Split Shot изменено c -40, -30, -20 до -40.
- Blight Stone: исправлено суммирование эффекта при каждом ударе.
Полный список изменений можно изучить на сайте игры.
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