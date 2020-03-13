В FIFA 20 добавили числовой индикатор пинга. Игроки давно просили об этом

Игроки в FIFA Ultimate Team в течение многих лет просили разработчиков добавить в режим числовой индикатор пинга. И они этого наконец-то дождались: в рамках 13-го обновления в режиме появился числовой индикатор, показывающий соединение с сервером в миллисекундах.



У индикатора есть пять различных значений: пять полосок показывается при 30 миллисекундах или меньше, четыре полоски — при 31-76 миллисекундах, три полоски — при 77-100 миллисекундах, две полоски — при 101-150 миллисекундах и одна полоска — при 150 миллисекундах и выше.



«Добро пожаловать в XXI век, FIFA 20», — написали игроки в комментариях к новости. Теперь геймерам будет намного проще получать информацию о пинге в отдельно взятом матче.