Jamppi оспорит в суде право Valve на выдачу пожизненных банов

Элиас «Jamppi» Олкконен попытается оспорить в суде право разработчиков на пожизненные баны в играх. Об этом сообщает Cyber.Sports.ru, ссылаясь на DBLTAP.

Jamppi перманентно забанили в CS:GO за использование читов. Утверждается, что он отдал аккаунт другу, а тот использовал запрещённый софт. Предполагается, что OG собиралась подписать Элиаса, но отказалась из-за бана – игрок не может выступать на турнирах от Valve.

Отец игрока обсудил дело сына с финскими юристами, специализирующимися на спорте. В суде большее внимание уделят именно возможности выдачи перманентных блокировок, а не конкретному случаю Jamppi. Суд состоится в Европе, так как европейские законы по защите прав потребителей строже, чем американские.

В марте появилась информация, что Jamppi подал в суд на Valve. Nel уверен, что игрок хотел начать переговоры с Valve.