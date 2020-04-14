В Artifact 2.0 будет новая система размещения героев. Появятся лёгкая и сложная линии

Valve рассказала, как изменится механика размещения героев на поле в Artifact 2.0. В игре появятся лёгкая и сложная линии, а также будет введено ограничение на количество размещённых юнитов. Полный список обновлений доступен на странице игры в Steam.
Поле по-прежнему будет состоять из трёх линий, но на каждой из них будет строго по пять ячеек.
На старте игроки будут одновременно размещать героев в три этапа. На первом этапе оба игрока будут выбирать одного из трёх героев и размещать его в одну из трёх центральных ячеек на линии. Герои и их позиции на поле будут раскрываться одновременно. На втором этапе будет выбран герой для сложной линии. Один игрок будет размещать его на первой линии, а другой — на третьей. Третья стадия предназначена для выбора героя для лёгкой линии, которого игроки размещают там, куда противник отправил героя на прошлом этапе.
Также будут введены дополнительные правила размещения: размещение героя поверх другого героя выбьет того на фонтан, размещение героя поверх крипа уничтожит крипа, а розыгрыш крипа поверх существа уничтожит это существо.
Помимо этого, броня будет работать иначе, чем в оригинальной версии игры, а здоровье башен будет зависеть от режима игры.
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