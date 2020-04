Игрок Made in Brazil по CS:GO FalleN красиво раскидал пятерых с AWP

В матче группового этапа ESL One: Road to Rio капитан Made in Brazil Габриэль FalleN Толедо сделал пять убийств со снайперской винтовки, оставшись один против пятерых.

Игрок занял удачную позицию на плэнте за ящиками и показал великолепные навыки стрельбы и реакции. Соперники из команды Yeah ничего не могли поделать с капитаном Made in Brazil.

Этот хайлайт наверняка войдёт в список лучших моментов года:

Видео опубликовано на YouTube-канале HLTV.

MiBR хватило двух карт, чтобы расправиться с соотечественниками из Yeah: 16:5 на Dust II и 22:18 на Mirage. Команда Габриэля занимает промежуточное второе место в группе B с тремя очками. Следующий матч бразильцы проведут против Team Liquid. Поединок запланирован на 26 апреля.