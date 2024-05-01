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Режиссёры «Мстителей» хотели бы создать собственные «Звёздные войны»

Режиссёры «Мстителей» хотели бы создать собственные «Звёздные войны»
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Режиссёры «Мстителей: Война бесконечности» и «Мстителей: Финал» Энтони и Джо Руссо дали небольшое интервью изданию Games Radar, в котором рассказали о своих стремлениях и планах на будущее. Постановщики заявили, что хотят создать собственную киновселенную в стиле «Звёздных войн».

Братья Руссо отметили, что в первую очередь стремятся рассказывать интересные истории с помощью оригинального повествования и новых идей. Если им удастся создать собственную франшизу, то они постараются радовать зрителей уникальными картинами — без злоупотребления повторяющимися сюжетами.

Мы хотим построить свои собственные «Звёздные войны». Для нас самое главное — оригинальное повествование и новые идеи. Вы можете утверждать, что мы находимся в колее повторяющихся историй и злоупотреблений франшизами. Но в определённый момент аудитория начинает жаждать новых идей и новых историй — «Барби» и «Оппенгеймер» наглядно это показали.

Энтони и Джо Руссо также рассказали, что хотели бы однажды поработать с Леонардо Ди Каприо. Это наверняка было бы очень весело, отметили постановщики.

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