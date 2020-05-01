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NAVI обыграла ESPADA на старте группового этапа ESL One: Road to Rio по CS:GO

NAVI обыграла ESPADA на старте группового этапа ESL One: Road to Rio по CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

NAVI обыграли ESPADA в первом для себя матче группового этапа ESL One: Road to Rio по CS:GO. Команды встретились в отборочной встрече для СНГ-команд. Украинская организация обыграла соперников из России со счётом 2:0.

Первая карта Inferno, будучи пиком ESPADA, завершилась для них разгромным поражением со счётом 7:16. На пике NAVI (nuke) завязалась нешуточная борьба — ESPADA вели со счётом 14:9, однако лишь чудом сумели свести игру на овертаймы, где сильнее оказались всё же NAVI.

Наибольшее количество фрагов в команде победителей привычно набрал Александр s1mple Костылев — 59. У ESPADA лучшим стал Роберт Patsi Исьянов с 42 убийствами.

Таким образом, NAVI возглавили группу B, в которой также выступают pro100, Hard Legion Esports, Syman Gaming и Virtus.pro.

CS:GO. ESL One: Road to Rio - СНГ. Группа B. 1-й тур
01 мая 2020, пятница. 16:00 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 0
ESPADA
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