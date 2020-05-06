Команда Dendi установила новый антирекорд Dota 2, проиграв 24 карты подряд

Команда B8 Данила Dendi Ишутина установила новый антирекорд Dota 2. Организация первой в истории киберспорта проиграла 24 карты подряд, сообщает аналитик Бен Noxville Стеенхойзен.

Состав Dendi не побеждает с 8 апреля. Тогда команда победила HellRaisers на ESL One Los Angeles. При этом состав B8 проиграл 17 матчей подряд всухую на всех турнирах.

Ранее стало известно, что чемпионат мира по Dota 2, который должен был пройти в конце августа, из-за коронавируса был перенесён. Организаторы работают над реструктуризацией сезона, который продолжится осенью, и предоставят новые даты проведения The International позже.

В Valve не верят в быстрое восстановление авиасообщения между странами и сообщают, что, вероятнее всего, турнир пройдёт не раньше 2021 года.