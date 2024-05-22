На этой неделе стартовали съёмки экранизации повести «Чучело» Владимира Железникова. Выход картины будет приурочен к 100-летию со дня рождения писателя.

Фильм расскажет об истории первой любви, которая превращается в историю предательства – главная героиня Аня берёт на себя вину друга и становится объектом травли одноклассников как в реальном мире, так и в соцсетях. Картина будет сочетать в себе элементы подростковой драмы, мюзикл и скринлайф.

В актёрский состав ленты вошли Мария Симонова, Максим Карушев, Даяна Гудз, Марфа Просвирникова и Александр Присмотров-Белов, Кристина Асмус и Кирилл Кяро. Режиссёром проекта выступил Илья Хотиненко («Лицо французской национальности»).

Премьера экранизации состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба кинокомпании «Телесто»

Фото: Пресс-служба кинокомпании «Телесто»

Фото: Пресс-служба кинокомпании «Телесто»