BetBoom Team вышла в плей-офф Дримлиги по Dota 2, NAVI вылетела

Российская команда BetBoom Team в последнем туре группового этапа DreamLeague Season 23 по Dota 2 победила Shopify Rebellion и вышла в плей-офф глобального онлайн-турнира.

Первая карта вышла достаточно лёгкой, а на второй BetBoom совершили красивый камбэк со счёта 3:15 и завершили матч в свою пользу.

В то же время NAVI проиграла Falcons и покинула турнир. Из группы B также вылетела североамериканская Shopify Rebellion. В параллельной подгруппе же пройдут переигровки за четвёртое место.

Фото: «Чемпионат»

DreamLeague Season 23 проходит с 20 по 26 мая в формате онлайн. 12 команд из разных регионов ведут борьбу за призовой фонд в размере $ 1 млн и рейтинговые очки, необходимые для участия на Кубке мира в Саудовской Аравии.