Sony создаёт магазин мобильных игр — СМИ

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Редакция издания TweakTown обратила внимание на новую вакансию в PlayStation Studios Mobile. В ней говорится, что подразделение компании ищет опытного инженера-программиста, который возглавит разработку магазина мобильных игр.

Также будущий сотрудник будет взаимодействовать с внутренними командами для подключения мобильных игр к сервисам PlayStation и следить за тем, чтобы все выходящие проекты соответствовали стандартам качества корпорации.

Ко всему прочему, потенциальный соискатель должен отслеживать технические инновации, изменения и тенденции, влияющие на разработку мобильных игр. Вероятно, PlayStation официально анонсирует магазин уже в ближайшем будущем.

Напомним, ранее представители Xbox также сообщили, что собираются запустить свой мобильный магазин в июле 2024 года.