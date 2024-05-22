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Sony создаёт магазин мобильных игр — СМИ

Sony создаёт магазин мобильных игр — СМИ
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Редакция издания TweakTown обратила внимание на новую вакансию в PlayStation Studios Mobile. В ней говорится, что подразделение компании ищет опытного инженера-программиста, который возглавит разработку магазина мобильных игр.

Также будущий сотрудник будет взаимодействовать с внутренними командами для подключения мобильных игр к сервисам PlayStation и следить за тем, чтобы все выходящие проекты соответствовали стандартам качества корпорации.

Ко всему прочему, потенциальный соискатель должен отслеживать технические инновации, изменения и тенденции, влияющие на разработку мобильных игр. Вероятно, PlayStation официально анонсирует магазин уже в ближайшем будущем.

Напомним, ранее представители Xbox также сообщили, что собираются запустить свой мобильный магазин в июле 2024 года.

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