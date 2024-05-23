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В Dota 2 вышел патч 7.36 — всем героям добавили «аспекты» и врождённые способности

В Dota 2 вышел патч 7.36 — всем героям добавили «аспекты» и врождённые способности
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Вечером 22 мая разработчики Dota 2 выпустили большое обновление для своей игры — патч содержит как правки игрового баланса, так и новую часть большого ивента «Павшая корона».

В рамках патча 7.36 Valve изменила способности и характеристики большинства персонажей, а также десятки предметов и другие элементы геймплея.

Главным нововведением стали дополнительные скиллы для каждого персонажа. Перед началом игры у каждого героя появляется уникальная врождённая способность. Кроме того, на стадии планирования можно выбрать один из нескольких аспектов, которые подходят для конкретной ситуации.

Пример новых способностей

Пример новых способностей

Фото: Valve

Полный список изменений патча 7.36 в Dota 2 на русском языке можно увидеть на официальном сайте. Это первое глобальное обновление баланса с апреля 2023 года, когда вышло обновление «Новые горизонты» с увеличенной картой и универсальными персонажами.

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