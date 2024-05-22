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Комментатор DedOk о Дримлиге: бросаются в глаза неочевидные решения по героям, их позициям

Комментатор DreamLeague Season 23 по Dota 2 на Okko Ян DedOk Кордияк обратил внимание на разнообразие драфтов на групповой стадии глобального онлайн-турнира.

Эксперт привёл в пример два необычных пика от Topson и XinQ — оба киберспортсмена уже обеспечили себе выход в плей-офф со своими командами.

На данном этапе групповой стадии бросаются в глаза неочевидные решения по героям и их позициям. Topson, например, показал нам мид-версию Фуриона, а XinQ вспомнил про Naga Siren в роли саппорта.

По словам кастера, таким образом топ-команды пытаются разнообразить свой геймплей в ожидании патча при напряжённом графике турниров.

Это выглядит скорее не как знак того, что в рамках патча осталась ещё уйма неизведанного, а как пики от скуки. Такие команды, как Tundra или Xtreme Gaming, вполне могут себе позволить немного повеселиться в группах.

На текущий момент Tundra, Xtreme, Gaimin Gladiators и Falcons обеспечили себе выход в верхнюю сетку плей-офф. Остальные коллективы, в том числе российская BetBoom Team, продолжают борьбу за нижнюю сетку. На Okko доступны бесплатные трансляции всех матчей турнира.