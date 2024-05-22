СМИ рассказали, как авторы «Ведьмака» объяснят смену Генри Кавилла на Лиама Хемсворта

В середине апреля стартовали съёмки четвёртого сезона «Ведьмака». В нём роль главного героя Геральта из Ривии будет исполнять звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт, который заменит Генри Кавилла, — данная перемена станет поворотным событием для всего шоу.

Однако как именно авторы объяснят смену исполнителя главной роли, пока не раскрывается. Согласно данным издания Redanian Intelligence, в начале четвёртого сезона будут показаны сцены, действия которых происходят через столетие после основных событий «Ведьмака». В них пожилой рассказчик Стрибог обсуждает с детьми жизнь Геральта.

Во время этого слушатели периодически добавляют в историю какие-то детали, а Стрибог исправляет их ошибки. Также отмечается, что создатели шоу переснимут дуэль с Вильгефорцем.

У четвёртого сезона «Ведьмака» пока нет даже примерной даты выхода. Судя по всему, его не стоит ждать раньше 2025 года. Сериал «Ведьмак» доступен для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.